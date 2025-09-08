Yeni Yol Grubu'ndan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Sumud Filosu' Çağrısı: "Parlamentolar Arası Girişim Başlatın"

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan ve içlerinde Türk aktivisitler ile milletvekillerinin de olduğu Küresel Sumud Filosu ile ilgili olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, "Parlamentolar arası bir girişim başlatarak milletvekillerimizin ve filo heyetinin can güvenliğini koruyacak tedbirleri acilen hayata geçirin" çağrısında bulundu.

Selçuk Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze ablukasını kırmak ve insani yardımı ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkmaya hazırlandığını belirtti.

Özdağ, 44 ülkeden yaklaşık 50 geminin katıldığı filoda, Yeni Yol Grubu'ndan Denizli Milletvekili Sema Silkin, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in yer aldığını ifade etti.

Özdağ, paylaşımında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak filo içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve milletvekillerinin güvenliğinin devletin teminatı altına alınması gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Yeni Yol Grubu olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendiklerini belirten Özdağ, "Parlamentolar arası bir girişim başlatarak milletvekillerimizin ve filo heyetinin can güvenliğini koruyacak tedbirleri acilen hayata geçirin" ifadelerini kullandı.