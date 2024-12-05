Yeni Yoğurt Formülasyonu ile İthalat Bağımlılığı Sonlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni yoğurt formülasyonuna ilişkin, "Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak." dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hektaş Çiftliği'nde Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğince düzenlenen "3. Global Farm Summit (Çiftlik Zirvesi)" etkinliğinin açılış programının ardından beraberindekilerle stantları gezen Bakan Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak AR-GE çalışmalarının birçok konuda sürdüğünü belirten Yumaklı, bunların ticarileşmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Özellikle ithal ürünlere bağımlılığı azaltma konusunda çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli arkadaşlarım, üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayalarının ithalatı sona ermiş olacak. Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularda ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın üreticinin yüzyılı olacağını dile getirerek, "Bizler de Bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzusu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.