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YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA KAZA YAPIP, YARALANMAYAN SÜRÜCÜ YILIN EN ŞANSLI İNSANI OLDUM

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SİVAS'ta buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.

SİVAS'ta buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengizhan Işık, Yılın en şanslı insanı oldum dedi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Sivas- Erzincan Çevreyolu üzerinde yaşandı. Cengizhan Işık yönetimindeki 58 ADT 601 plakalı otomobil, otogar kavşağı üzerinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Işık olayı yara almadan atlattı.

'YILIN EN ŞANSLI İNSANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİM HERHALDE'

Işık, Kaza nasıl oldu anlamadım, yer buzdu durduramadım olanlar oldu. Yılın en şanslı insanı olarak kayıtlara geçtim herhalde. Yeni yıla böyle girmeyi düşünmüyordum, evimize gidecektik nasipte bu da varmış. Cana geleceğine mala geldi diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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