Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cengiz Gökçen Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında yaklaşık 3 kilogram olarak dünyaya gelen ve Fatma Asel ismi verilen bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Gül, anne Sevilay ile baba Erhan Karahan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Gül'e, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hastane başhekimi Fatma Coşkun da eşlik etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.

Dilek ve Ali Çopur çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 100 gram ağırlığında doğan bebeğe Aras ismi verildi.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Avan, gazetecilere, hayata gözlerini açan yılın ilk bebeğinin normal doğumla dünyaya geldiğini belirterek, "Anne ve bebek gayet sağlıklı, yeni yılın bebeğini tam saat 00.00'da sağlıklı bir şekilde annemizin kucağına verdik. Anne de biz de mutluyuz. Bebeğimizin aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 100 gram dünyaya gelen Aykut çiftinin bebeğini ziyaret etti.

Başkan Kılınç, anne Cansu ile baba İbrahim Aykut'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çeyrek altın hediye etti.