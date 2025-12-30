Haberler

Yeni yılın ilk günü soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 2025'in son günü ve yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar, bölgelere göre farklılık gösterecek.

METEOROLOİ Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025'in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığı 31 Aralık (yarın) itibarıyla kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

31 Aralık ve 1 Ocak arasında Ankara'nın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 2 derece, İstanbul'un parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece, İzmir'in parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

