Yeni Yılda Palandöken ve Sarıkamış Kayak Merkezleri Doldu Taştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış'taki pistler, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu.

Yılbaşı tatilini Erzurum'da geçiren yerli ve yabancı turistler ile yöre halkı, yeni yılın ilk gününde Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 128 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen aileler, çocuklarıyla kayak, snowboard yapıp kızakla kaydı.

Kocaeli'den arkadaşlarıyla gelen Zeynep Erümit, AA muhabirine, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Erzurum, Türkiye'deki en güzel pistlere sahip. Arkadaşlarımı da İzmit'ten getirdim. Burada tatil yapıyoruz. Kilometrelerce yol katedip yeni yıla Erzurum'da kayak tatili yaparak girdik." dedi.

Sedat Demir de ilk kez Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Burayı anlatıyorlardı ama açıkçası ben bu kadar güzel beklemiyordum. Yaklaşık 10 gündür buradayız, yılbaşını bekliyorduk. Atmosfer inanılmaz. Kesinlikle herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla kızakla kayan Latif Macit ise resmi tatili çocuklarıyla değerlendirmek istediğini ve ailece keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Sarıçam ormanları, kristal kar ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Kayakseverler, güneşli havada kayak, snowboard yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla kızakla kaydı.

Vatandaşlardan Nida Aşçı, yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kentin güzelliklerini de gezdiğinden bahseden Aşçı, "Dünyanın en güzel pistine ve hocalarına sahip kristal karı olan bir kayak merkezimiz var, herkesi bekliyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Murat Cimşit ise Sarıkamış'ta kayak için bütün şartların uygun olduğunu belirterek, "Kayak merkezimizi açtık. Pistler, kar kalitesi, her şey çok güzel. Turistlerimiz yavaş yavaş geliyor." ifadesini kullandı.