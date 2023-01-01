Yeni yıla girerken İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi Güncel Haberler Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul boğazında farklı noktalarda yapılan hava fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul boğazında farklı noktalarda yapılan hava fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Yeni yıla ilk dakikalarında İstanbul boğazının farklı noktalarından yapılan havai fişek gösterileri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kuzguncuk sahiline gelen vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi. İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Boğazı İstanbul Güncel Haberler

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