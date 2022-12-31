Yeni Yıl Öncesi Panda Yavruları Ziyaretçilerini Selamladı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Perşembe günü 13 dev panda yavrusu halkla buluştu. 2022'de doğan pandalar yeni yıl öncesi hayranlarını selamladı.

Pandalar, sabah 10.00 sıralarında Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nün yılbaşı ruhuna uygun şekilde dekore edilmiş bölümüne getirildi. Ziyaretçiler bakıcıların kucağındaki panda yavrularını görünce sevinçle tezahürat yaptı.

Bu yıl dev panda yetiştirme üssünde bulunan toplam 15 dev panda yavrusu arasında yeni doğanlar da var. En ağırı 12 kilonun üzerinde, en hafifi ise 6 kiloya yakın ve hepsinin sağlık durumu iyi.

Üs, son yıllarda dev pandalarla ilgili bilimsel araştırmalarda 17 ülke ve bölgeden 45 kurumla işbirliği yaptı.

Üsteki çalışmalar, esaret altında panda yetiştirme, besleme ve popülasyon genetiğinin yönetimi gibi alanlarda birçok zorluğun üstesinden gelerek panda popülasyonunun hızla artmasına yardımcı oluyor.

Üste yetiştirilen esaret altındaki dev pandaların sayısı 237'ye ulaştı ve yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 12,2'ye yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu şehrinden bildiriyor.(XHTV)