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Yeni Yıl Masalı Festivali Çocukları Bekliyor

Yeni Yıl Masalı Festivali Çocukları Bekliyor
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek 'Yeni Yıl Masalı' festivali 14-15 Aralık'ta çocuklar ve aileleri için dev dekorlar, atölyeler, dans gösterileri ve daha fazlasıyla dolu iki gün sunacak. Elde edilen gelirin bir kısmı ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek için bağışlanacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl çocuk festivali "Yeni Yıl Masalı" çeşitli eğlence, atölyeler ve sürprizlerle 14-15 Aralık'ta çocuklar ve ailelerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, festivalde dev dekorlar, yılbaşı temalı atölyeler, yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sahne etkinlikleri, illüzyon gösterileri, sanat atölyeleri, yüz boyama ve kukla gösterileriyle 50'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZestProjects Kurucusu ve Festival Direktörü Tomru Dereköylü, "Çocuklar ve aileler için masal gibi bir dünya hazırladık. İki gün sürecek festivalden elde edilen gelirin bir bölümü ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak ve yeni yıl hayallerini gerçekleştirmek için STK'lara bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

Sihirbaz Okulu, Warner Bros, Cartoon Network katkılarıyla sevilen karakterlerin ve gösterilerin yer alacağı festivalde ayrıca Süper Patates ve Kaçak Bezelye'nin yeni yıl özel tiyatrosu da sahnelenecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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