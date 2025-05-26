Yeni Yerli Sivil Havacılık Modeli: KDM-ERP Sertifikasyon Modülü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sivil havacılık modeli 'KDM-ERP Sertifikasyon Modülü' ile hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli sistemle yürütüleceğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sivil havacılık modeli 'KDM-ERP Sertifikasyon Modülü' ile artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli sistemle yürütüleceğini kaydetti. Hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılmasının mümkün hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "KDM-ERP Sertifikasyon Modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon sürecini, artık tamamen kendi imkanlarımızla yürütebiliyoruz. Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz. Vecihi Hürkuş'un yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

'SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYE TAŞIYOR'

Yeni sistemin bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanlar, ilgili alanlardaki üniversitelerin doçentlerinden özel teknik dersler alarak göreve başlıyor. Bu uzmanlara, aynı temel eğitimlerden geçmiş doktora düzeyinde yardımcılar eşlik ediyor. Böylece sistemde görev yapan her uzman, akademik temelli ve uygulama bilgisi yüksek bir yapıda sürece katılıyor. Bu yapı hem ülkemizin en yetkin akademik bilgi birikimini sürece dahil ediyor hem de sanayi-üniversite iş birliğini en üst düzeye taşıyor" dedi.

'VECİHİ HÜRKUŞ'UN YARIM KALAN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yeni modelin Türkiye'nin milli havacılık iradesini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Uraloğlu, sivil havacılığın bağımsız ruhunu ve üretimini destekleyen bir sertifikasyon yapısı inşa ettiklerini belirterek, "Vecihi Hürkuş'un yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz. Kendi gökyüzümüzde, kendi mühendisliğimizle, kendi kurallarımızla var olmanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu adım, sadece bir sertifikasyon modeli değil; ülkemizin sivil havacılığının geleceğine yön verecek bir iradenin somut ifadesidir" açıklamasında bulundu.