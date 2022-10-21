Yeni Yelken Tasarımına Sahip Enerji Tasarruflu Süper Tanker Çin'in Kuzeydoğusunda Teslim Edildi

Çığır açan yelken tasarımına sahip çok büyük bir ham petrol taşıyıcısı (VLCC) olan New Aden, Çin'in kıyı kenti Dalian'daki müşterisine teslim edildi.

Çığır açan yelken tasarımına sahip çok büyük bir ham petrol taşıyıcısı (VLCC) olan New Aden, Çin'in kıyı kenti Dalian'daki müşterisine teslim edildi.

Dalian Gemi İnşaatı Endüstrisi Limited Şirketi tarafından inşa edilen gemi 300.000 tonaj net ağırlığıyla 333 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip bulunuyor. Bir geminin güvenle seyredebileceği maksimum su derinliğini belirleyen maksimum draftı 20,5 metreye ulaşıyor.

SES (Çince): Lİ JİMİNG, Dalian Gemi İnşaatı Endüstrisi Limited Şirketi'nin VLCC proje yöneticisi:

"Karbon fiber ametal malzeme kullandık. İlk olarak, bu malzeme toplam ağırlığını azaltacak ve kurulum ve kullanımda bazı maliyetleri azaltacak. ve iki çift yelken büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak."

Karbon fiber kompozitlerden yapılan iki çift sert kanatlı yelken, Çin tarafından bağımsız olarak geliştirildi ve yakıt tüketimini büyük ölçüde azaltacak.

Gemi, mevcut rüzgardan maksimum düzeyde yararlanmak için bu hafif, korozyona dayanıklı yelkenlerin sürekli olarak optimum açıya ayarlanmasını sağlayan akıllı bir kontrol sistemi ile donatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV)