Yeni Yargı Paketi İle İlgili İddialar Asılsız

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri dokuz ay hapis yatıp çıkacak" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, iki yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesinin sağlanacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri dokuz ay hapis yatıp çıkacak" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri dokuz ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda iki yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, iki yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası iki yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin dokuz ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil, infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."