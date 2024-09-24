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Yeni Vakıflara Yönelik Eğitim Programı Başlatıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki yeni vakıflar için eğitim programı başlattı. 81 ilde 6 bin 178 vakfa yönelik düzenlenen eğitimlerde işbirliği, sorunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulmuş yeni vakıflara yönelik eğitim programı başlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 il 25 bölge müdürlüğünde başlatılan projeyle Türkiye'deki 6 bin 178 yeni vakfa eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, kamu ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak, vakıflara mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Ankara Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimlere 534 vakıf temsilcisi katıldı.

Eğitimler, Türkiye genelinde bölge müdürlükleri aracılığıyla devam edecek.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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