Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Konteyner Taşımacılığı Rekoru

NANNİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden bu yıl 2 Ağustos itibarıyla demiryolu-denizyolu intermodal taşımacılığı ile 500.000 TEU'yu aşan (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşındı. Bu rakam, tüm yılların aynı dönemine kıyasla en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Koridorun operasyonel merkezi olan Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi tarafından Ocak ayında açıklanan verilere göre, Çin'in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, erişimini 120 ülke ve bölgedeki 490 limana genişletti.