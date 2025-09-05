Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Büyük Artış

QİNZHOU, 5 Eylül (Xinhua) -- Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, bu yıl 4 Eylül itibarıyla demiryolu-deniz intermodal yük trenleriyle taşınan 1 milyonun üzerinde TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5'lik bir artış kaydetti.