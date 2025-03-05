Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ile Konteyner Taşımacılığı Rekoru

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Çin'in batısındaki lojistik ağı üzerinden bu yılın ilk iki ayında 209.000 TEU konteyner taşındı. Bu hacim, 2019 yılının toplamını aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 58,4 artış gösterdi.

QİNZHOU, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik ağı olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden bu yılın ilk iki ayında demiryolu ve denizyolu hizmeti aracılığıyla 209.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşındı.

Çin Demiryolu Nanning Grubu yaptığı açıklamada, söz konusu hacmin 2019 yılının toplamını şimdiden aştığını ve bir önceki yıla göre yüzde 58,4'lük bir artış kaydettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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