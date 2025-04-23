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Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ile Dijitalleşme Hızlanıyor

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ile Dijitalleşme Hızlanıyor
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2017 yılında kurulan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batı eyaletleri ve ASEAN ülkeleri arasında stratejik bir ticaret ağı oluştururken, dijitalleşmeyi ve akıllı üretimi hızlandırarak şirketlerin yüksek katma değerli üretim kapasitelerini artırıyor.

CHONGQİNG/NANNİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- 2017 yılında hayata geçirilen Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batı eyaletleri ile ASEAN ülkelerinin ortak girişimiyle oluşturulan stratejik bir ticaret ve lojistik ağı olarak öne çıkıyor.

Koridorun son yıllarda geliştirilmesiyle birlikte, Çin'in batı bölgelerindeki ekipman imalat şirketleri dijitalleşme ve akıllı üretim süreçlerini hızlandırdı. Bu dönüşüm, bir yandan şirketlerin yüksek katma değerli üretim kapasitelerini artırırken, diğer yandan koridorun altyapı inşası için ileri teknoloji ekipman üretimini destekliyor.

İstatistiklere göre, mart ayı başı itibariyle Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun kargo hizmetleri 73 yurt içi şehirde 158 noktayı birbirine bağlıyor ve 127 ülke ve bölgede 556 limana ulaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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