Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in Cam Endüstrisini Geliştiriyor
Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru sayesinde, Çinli işletmeler cam endüstrisinde bölgesel kaynaklarla lojistik avantajlarını kullanarak faaliyetlerini genişletiyor.
NANNİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik ağı olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun son yıllarda gelişmesiyle birlikte Çinli işletmeler, bölgesel kaynaklar ve lojistik avantajlardan yararlanarak cam endüstrisinde faaliyetlerini genişletiyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel