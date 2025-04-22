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Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in Cam Endüstrisini Geliştiriyor

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in Cam Endüstrisini Geliştiriyor
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Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru sayesinde, Çinli işletmeler cam endüstrisinde bölgesel kaynaklarla lojistik avantajlarını kullanarak faaliyetlerini genişletiyor.

NANNİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik ağı olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun son yıllarda gelişmesiyle birlikte Çinli işletmeler, bölgesel kaynaklar ve lojistik avantajlardan yararlanarak cam endüstrisinde faaliyetlerini genişletiyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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