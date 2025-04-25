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Yeni Suriye Bayrağı, BM Merkezinde Dalgalandı

Yeni Suriye Bayrağı, BM Merkezinde Dalgalandı
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Suriye'nin devrim bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi. Törene katılan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bu anın dünya için önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

NEW Yeni Suriye bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.

Bayrak çekme törenine, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile çok sayıda daimi temsilci ve ABD'deki Suriye sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

Suriye devrim bayrağı, alkışlar ve tezahüratlarla, 193 üye ve 2 gözlemci üye ülkenin bayrağıyla BM merkezinde göndere çekildi.

Burada basına açıklama yapan Şeybani, "Bu tüm dünyaya, dünyadaki tüm özgürlere bir mesaj. Bu yaşadığımız an, sadece Suriyelileri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Halkın iradesi kazandı. (BM'de Suriye bayrağının dalgalanması) Bu, halkımızın zaferinin taçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'ye yaşayan Suriyeliler de BM'nin dışında, bayraklar ve alkışlarla törene eşlik etti.

Bakan Şeybani, destek gösterisi için gelen vatandaşların yanına giderek onları selamladı ve sohbet etti.

"Devrim bayrağı" olarak bilinen yeni Suriye bayrağı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yurt dışındaki temsilciliklere asılmıştı.

Bu bayrağı Suriye'deki iç savaşta muhalifler kullanılıyordu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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