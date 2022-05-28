Yeni sosyal medya yasası neler getiriyor? - Haberler

Dün TBMM'ye getirilen yeni sosyal medya yasası kapsamında internette yalan haber yapan ve yanıltıcı bilgi paylaşanlara hapis cezası getiriliyor. Buna sosyal medya hesapları üzerinden gerçeği yansıtmayan veya manipülatif paylaşım yapanlar da dahil olacak. Sosyal medya yasası neleri kapsıyor? Tüm ayrıntılar videomuzda!

Peki yeni sosyal medya yasası neler getiriyor?

İnternet medyasını düzenleyen yasanın 4. maddesine getirilen düzenlemeye göre "halk arasında endişe, korku ve panik yaratacak şekilde haber yapmak, "ülkenin iç ve dış güvenliği ile kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı beyanları sunmak" ceza kapsamına alınıyor. Buna göre bu şekilde haber yapan ve yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ve "casusluk" suçlarında ise TCK'nin, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını" da öngören, 309, 311, 312, 313, 314. maddeleri devreye girecek.

Teklifte, anayasal suçlara ilişkin internet içeriğini oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında, mahkemenin talep etmesi üzerine gerekli olan bilgileri isteyebilecek. Bu bilgiler verilmezse bant genişliği yüzde 90 azaltılabilecek. Ayrıca platforma reklam yasağı da uygulanabilecek.

Ayrıca sosyal medya yasası, kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıf yöneticilerine de basın kartı verilmesinin önünü açıyor.

Basın kartı olan bir gazetecinin, basın kartı iptal olması durumunda, iptal kararı kalksa dahi iptal tarihinden itibaren 1 yıl, daha ağır bir koşul varsa da 5 yıl yeni basın kartı verilmeyecek.

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