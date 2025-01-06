Yeni Solhan Spor'un Yeni Kulüp Başkanı Oğuz Başaran Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta yer alan Yeni Solhan Spor'un kulüp başkanlığına Oğuz Başaran seçildi.

Solhan Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen gelen kurulda, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ve AK Parti Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan tek listeyle gidilen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Oğuz Başaran, kulüp başkanı oldu.

Başaran, önceki dönem kulüp başkanı Serhat Şimşek'e plaket verdi.

Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurul üyeleri, öğrenciler ve sporseverler katıldı.