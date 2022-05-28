Yeni Skoda Karoq satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri! - Haberler

Skoda, yeni Karoq modelini ülkemizde satışa sundu. Yenilenen iç ve dış tasarımı ile birlikte SUV otomobil almayı planlayan kişilerin dikkatini çeken aracın fiyatı seleflerinden daha yüksek oldu. İşte Skoda Karoq fiyatı ve özellikleri…

Yeni Skoda Karoq fiyatı ve özellikleri!

Yeni Skoda Karoq uzun zamandır beklenen bazı özellikleri beraberinde getiriyor. Tasarım tarafında C tip TOP LED farları, LED gündüz farları ve dinamik sinyal lambaları gibi donanımların opsiyon gerektirmeden araca eklendiğini görüyoruz.





Buna ek olarak otomobil, 1.5 TSI ACT 150 PS (250 Nm tork) DSG olacak şekilde 3 farklı paketle ülkemize giriş yaptı. Yani seçiminiz hangisinden yana olursa olsun kaputun altında aynı motor yer alacak. Fakat gelişmiş sürüş asistanları, elektrikli ve dokunmadan açılabilen bagaj kapağı, adaptif hız sabitleme, şerit değiştirme ve takip etme asistanı gibi özellikler satın alacağınız pakete göre değişiklik gösterebilir.

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Buna ek olarak otomobilin içerisindeki özelliklere baktığımızda ise bel destek ayarlı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 8 inç dokunmatik ekran, 8 adet hoparlör, kablosuz SmartLink, kablosuz şarj ve 10.25 inç dijital ön gösterge panelini görüyoruz.

Skoda Karoq fiyatı ve opsiyonlar:

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite: 809 bin 900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 954 bin 900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline: 954 bin 900 TL

Metalik Renk: 3 bin 531 TL

Exclusive Renk: 5 bin 885 TL

Elektrikli açılabilir cam tavan: 13 bin 889 TL

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