Yeni Sinema Etkinlikleri Kılavuzu 2026'dan İtibaren Geçerli Olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'de düzenlenecek ulusal ve uluslararası film festivalleri, film haftaları, film günleri ve film yarışmalarına ilişkin "Etkinlik ve Proje Desteği" başvurularının 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni kriterlere göre değerlendirileceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sinema alanında faaliyet gösteren meslek birliği temsilcileri, yapımcı, yönetmen, oyuncu, sinema eleştirmenleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim görevlilerinin katkılarıyla hazırlanan "Sinema Etkinlikleri Kılavuzu" 5 Ağustos'ta kamuoyuna duyuruldu.

Kılavuz, Türkiye'de gerçekleştirilecek sinema etkinliklerinin asgari standartlarını belirlemeyi, düzenleyicilere kılavuzluk etmeyi ve organizasyonların şeffaf, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2026 ve sonrasındaki proje ve etkinlik başvurularında, kılavuzda yer alan hususlar esas alınacak.

Kılavuza, Sinema Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.