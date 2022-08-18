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Yeni sanal ekonomi: Metaverse nedir ve iş dünyasını yeniden nasıl tanımlıyor?

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Milyarlar evinizden hiç çıkmadan çalışabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz ve insanlarla tanışabileceğiniz alternatif bir dünyaya akıyor.

Milyarlar evinizden hiç çıkmadan çalışabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz ve insanlarla tanışabileceğiniz alternatif bir dünyaya akıyor. Peki bu sanal evrenin yükselişi gerçekliğin sınırlarını bulanıklaştırarak tüketim ve iletişim şeklimizi yeniden mi tanımlayacak?

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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