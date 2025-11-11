Haberler

Yeni Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, özel sağlık tesislerinin açılması ve lisans süreçlerini bölgesel ihtiyaçlara göre yönlendirmek için yeni bir düzenleme yaptı. Bu sayede sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kaynak israfının önlenmesi amaçlanıyor.

SAĞLIK Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sistemle, özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık sektöründeki yatırımları stratejik bir planlama ile yönlendirmek amacıyla 'Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Bu sayede özellikle Anadolu'da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

KAYNAK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenleme ile özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu'da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile herkesin eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

TÜM LİSANS SÜREÇLERİ DENETLENEBİLİR OLACAK

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşaması şeffaf ve denetlenebilir olacak. Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için 'daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir' bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

