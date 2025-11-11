Haberler

Yeni Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ile Özel Sağlık Tesisleri Düzenleniyor

Yeni yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, özel sağlık tesislerinin açılışını bölgesel ihtiyaç analizine dayalı olarak planlayarak Anadolu'daki sağlık yatırımlarını teşvik etmeyi ve kaynak israfını önlemeyi amaçlıyor.

(ANKARA) - Yeni yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ile özel sağlık tesislerinin açılışı, bölgesel ihtiyaç analizine dayalı olarak planlanacak. Düzenleme, Anadolu'daki sağlık yatırımlarını teşvik ederken kaynak israfını önlemeyi ve sağlık hizmetlerinde ülke genelinde denge sağlamayı hedefliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Bu sayede özellikle Anadolu'da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu'da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile her vatandaşın eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için "daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir" bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
