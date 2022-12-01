Yeni Rapor: Avrupa Bölgesi'nde Çok Sayıda Teşhis Edilmemiş Hıv Vakası Var

KOPENHAG, 1 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Çarşamba günü ortaklaşa yayınladığı yeni bir sağlık raporuna göre, Avrupa Bölgesi'nde resmi verilere yansıyandan daha fazla kişi HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü)...

KOPENHAG, 1 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Çarşamba günü ortaklaşa yayınladığı yeni bir sağlık raporuna göre, Avrupa Bölgesi'nde resmi verilere yansıyandan daha fazla kişi HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü) ile enfekte oldu, ancak teşhis edilmedi.

2018 ile 2021 yılları arasındaki rakamlara yer verilen raporda, Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde HIV ile yaşayan sekiz kişiden tahminen birine teşhis konulmadığı belirtildi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge konuyla ilgili basın açıklamasında, "HIV ile ilgili devam eden yaygın damgalama, insanları test yaptırmaktan caydırıyor ve bizi 2030'da AIDS'i bitirme hedefimize ulaşmaktan tehlikeli bir şekilde saptırıyor" dedi.

Rapora göre HIV'in geç tespiti, eksik teşhis ve eksik raporlamaya yol açtığı için bölgede önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

DSÖ, mevcut durumun sorumlusunun, bölgedeki test hizmetlerini olumsuz etkileyerek "klinik ve halk sağlığı takip kaynaklarını aşırı zorlayan ve birçok ülkenin yeni HIV enfeksiyonlarını tespit edip bildirmede zorlanmasına yol açan" Kovid-19 pandemisi olduğunu kaydetti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Dr. Andrea Ammon da aynı basın açıklamasında, "En fazla risk altında olanlar için düzenli HIV testi yapılmadığında, HIV enfeksiyonu uzun süre teşhis edilemiyebiliyor" dedi.

Ammon, "Bu, bireyler için iyi değil çünkü geç teşhis edildiğinde ağır hastalık ve hatta ölüm riski daha yüksek oluyor. Ayrıca, tedavi edilmeyen pozitif bireyler bilmeden cinsel partnerlerine HIV bulaştırabileceği için bu kamu sağlığı açısından da iyi bir durum değil" tespitinde bulundu.

1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde yayınlanan DSÖ verilerine göre, 2021'de DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 53 ülkenin 46'sında her gün yaklaşık 300 yeni HIV vakası teşhis edildi ve bu da bölgede 106.508 yeni HIV vakası anlamına geliyor.

Ancak raporda, bölgede geçen yılki yeni HIV teşhislerinin pandemi öncesi seviyelere göre yaklaşık yüzde 25 daha düşük kaldığı belirtildi.