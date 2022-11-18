Yeni Platform, Çin'in Liaoning Eyaleti'nde Düşük Karbonlu Yaşam Tarzını Teşvik Ediyor

SHENYANG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti, sakinlerini toplu taşımayı kullanmaya, ev çöplerini ayrıştırmaya ve ağaç dikmeye teşvik etmenin yeni bir yöntemi olarak karşılığında ödüller kazanabilecekleri puanlar veriyor.

SHENYANG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti, sakinlerini toplu taşımayı kullanmaya, ev çöplerini ayrıştırmaya ve ağaç dikmeye teşvik etmenin yeni bir yöntemi olarak karşılığında ödüller kazanabilecekleri puanlar veriyor.

Liaoning, Çin'in karbon zirvesi ve nötr olma hedeflerine ulaşma çabaları çerçevesinde karbon emisyonlarını azaltabilecek davranışları teşvik etmek için yakın zamanda bir platform kurdu.

Örneğin, erkek ya da kadın fark etmeksizin eyalet sakinleri bir dakikalık bisiklet sürme karşılığında iki puan elde ediyor ve herkes her gün en fazla 160 puan kazanabiliyor.

Bu puanların platformdaki ürünler, hizmetler ve indirim kuponları ile değiştirilebileceğini belirten platformu yöneten Çin Liaoning Emisyon Borsası Başkanı Chen Yongmin, seçenekler arasında havlular ve sofra eşyası gibi günlük ihtiyaçların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Liaoning'deki Shenyang Şehri'nin Ekoloji ve Çevre Bürosu Müdür Yardımcısı Zhang Chenyu, platformun hükümetin halkı emisyon azaltma kampanyasına katılmaya motive etmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'dan önce zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu. Yeşil bir kalkınma yolunda ilerleyen Çin, taahhütlerini yerine getirmek için her türlü çabayı gösteriyor.

2021'de Çin'in GSYİH birimi başına karbondioksit emisyonları 2012'ye göre yüzde 34,4 düşüş gösterdi.