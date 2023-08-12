Yeni Peugeot 2008, 3 farklı motor seçeneğiyle eylülde Türkiye'de

Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Peugeot, yenilediği B-SUV modeli 2008'in Türkiye satışlarına Eylül ayıyla birlikte start verecek. Benzinli, dizel ve elektrikli güç ünitelerinin aynı anda satışa sunulmasıyla müşterilere seçme özgürlüğü verilerek, ihtiyaca en uygun yeni Peugeot 2008 tercih edilebilecek.

B-SUV'de bir başarı hikayesi

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008'den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021'de Avrupa'nın en çok satılan B-SUV'si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu.

Türkiye'deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkati çekiyor.

Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.

Kompakt boyutlar, geniş bagaj hacmi

Yeni Peugeot 2008, ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT versiyonlarıyla İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretiliyor. Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm oluyor. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkanı sağlıyor.

Daha da "Öz Güvenli" bir duruş için iddialı SUV tasarımı

Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. Peugeot tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008'lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir "E" logosuna sahip. Arkadaki PEUGEOT yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

2008, yeni 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, yeni 2008'de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008'in öz güvenli kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor.

Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip bulunuyor. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, full led farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor.

ACTIVE PRIME versiyonunun önünü, parlak siyah renkte yatay detaylar süslüyor. ALLURE ve GT versiyonlarında ön cephe, gövdeyle aynı renkte dikey detaylarla ön plana çıkıyor. Bu da ön cephenin dikey duruşunu güçlendirmek için zarif koyu renk eklere kadar uzanıyor. Gövde rengi detaylar, ızgaranın tampona daha iyi entegre olmasını sağlıyor.

Yeni 2008'in lansman rengi, modern Selenyum Gri seçildi. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz, yeni 2008'in güçlü tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonu, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor.

Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Yeni 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle üretiliyor.

Yeni Peugeot 2008, ACTIVE PRIME ve ALLURE donanımında Peugeot 408 modelinde tanıtılanlar ile benzer, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 16 inç NOMA (ACTIVE PRIME), 17 inç KARAKOY (ALLURE) veya 18 inç EVISSA (GT) olmak üzere farklı jant seçenekleri mevcut.

Tüm alaşım jantlar, bijonları zarif bir şekilde gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip durumda. Yeni 2008'in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip bulunuyor.

Benzersiz Peugeot i-Cockpit, ilham veren sürüş keyfinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti.

Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip durumda. Yeni 2008'in gösterge paneli, ALLURE ve GT versiyonlarında dijital. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip ve GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor.

ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine de sahip oluyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor.

Elektrikli otomobil teknolojisinde yeni bir standart

Türkiye'ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)'lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor.

E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa'ten 54 kWsa'e çıkarıldı.

Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km'ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox'da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008'in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garantili olarak satılıyor.