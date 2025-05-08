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Yeni Papa Seçildi: Sistine Şapeli'nden Beyaz Duman Yükseldi

Yeni Papa Seçildi: Sistine Şapeli'nden Beyaz Duman Yükseldi
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Vatikan'da düzenlenen papalık seçiminde yeni papa belirlendi. Sistine Şapeli'nde beyaz dumanın yükselmesiyle 267. papa seçildiği duyuruldu. Yeni papa kamuoyuna tanıtılmak üzere hazırlanıyor.

(ANKARA) - Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Beyaz dumanın yükselmesiyle yeni papanın seçildiği duyuruldu. Yeni papanın kısa süre içerisinde kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçiliyor.

Bir saat içerisinde yeni papanın, Aziz Petrus Bazilikası'da kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor. Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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