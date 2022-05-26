Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! - Haberler

Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu!
- Güncelleme:
Yeni Opel Grandland modelinin Türkiye fiyat etiketi bugün düzenlenen etkinlikte açıklandı. İşte Yeni Opel Grandland Türkiye fiyatı...
Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Opel, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatını duyurdu. Biz de ShiftDelete.Net olarak etkinliği yerinden takip ettik ve SUV ile ilgili önemli detayları sizlere aktardık. İşte Yeni Opel Grandland özellikleri ve Türkiye fiyatı.
Yeni Opel Grandland özellikleri ve Türkiye fiyatı
Opel'in Türkiye fiyatını açıkladığı etkinliği ShiftDelete.Net'in otomobil editörü Mert Yıldırım yerinde takip etti ve önemli detayları aktardı. Yeni Opel Grandland; ülkemizde iki motorla satışa çıkıyor. 1.2 Turbo; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gelen benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6,4 ila 6,6 litre aralığında.
1.5 Turbo, 130 HP güç ve 300 Nm torkla sürücü karşısına çıkıyor. Aynı şekilde 8 ileri otomatik şanzımanla gelen dizel motorun ortalama yakıt tüketimi de 5,1 ila 5,2 litre seviyelerinde.
Artık bütçe dostu değil: Dacia Duster 2022 fiyat listesi!
Opel Grandland; Edition, Elegance ve Utimate olmak üzere üç donanım paketine sahip. Şerit İhlali Uyarı, Şerit Koruma Özellikli Aktif Şerit Takip, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Ön Çarpışma İkazı gibi günümüzde bazen en üst seviye paketlerde bile bulunmaya güvenlik özellikleri giriş seviyesi Edition'da karşımıza çıkıyor.
Söz konusu donanım paketlerinin standart özelliklerin üzerine getirdiği yenilikler ise şöyle;
Edition
17" Teknik Gri Alaşımlı Jantlar
Full LED Farlar
7¨ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli
Geri Görüş Kamerası
Gelişmiş Ön Çarpışma İkazı ile Aktif Acil Frenleme Sistemi
Elegance
18" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
IntelliLux LED Pixel Farlar
12¨ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli
Sensörlü, Otomatik, Elektrikli Bagaj Kapağı
Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
Ultimate
19" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi
Alcantara Koltuk Döşemeleri
360o Çevre Görüş Kamerası
Isıtmalı Ön Koltuklar ve Isıtmalı Ön Cam
Yeni Opel Grandland Türkiye fiyatı
Elegance809 bin 900 TL 864 bin 900 TL1.5 Turbo 130 HPElegance Ultimate919 bin 900 TL 979 bin 900 TL Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Opel Grandland modelinin Türkiye fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Motor / ŞanzımanDonanımTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı1.2 Turbo 130 HPEdition
Türk Lirası, Türkiye, Opel, HP, Güncel, Haberler
Elegance809 bin 900 TL
864 bin 900 TL1.5 Turbo 130 HPElegance
Ultimate919 bin 900 TL
979 bin 900 TL
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Opel Grandland modelinin Türkiye fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.