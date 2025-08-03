Yeni Nesil Silah Atış Test Kabinleri ile Güvenli Atış Faaliyetleri

Tasarımlarıyla ilgi çeken Silah Atış Test Kabinleri, silahların bakım-onarım, test ve envantere kabul gibi faaliyetlerinin poligon dışı alanlarda güvenli şekilde yapılmasını sağlıyor.

Alınan bilgiye göre, DMA Savunma, silahlı kuvvetlerin ve kolluk birimlerinin, silah üreticilerinin silahlarla ilgili çeşitli faaliyetlerinin emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni nesil Silah Atış Test Kabinleri geliştirdi.

Modern teknolojiyi ileri mühendislikle birleştiren bu kabinler, güvenlik standartlarını yükseltirken, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Silah Atış Test Kabinleri, özellikle poligon dışı alanlarda veya kentsel bölgelerde güvenli atış faaliyetleri yapma imkanı sağlayarak dikkati çekiyor. Zırhlı yapısı sayesinde mermi sekmesini engelleyen ve atış sırasında oluşabilecek riskleri minimize eden bu kabinler, hem atıcının hem de çevrenin tam güvenliğini garanti altına alıyor.

Test edildiği silah ya da fişek şeklinde üretilebilen kabinler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen farklı konfigürasyonlarda sunuluyor. Entegre havalandırma sistemleri sayesinde atış sonrası oluşan barut dumanının hızlıca tahliye edilmesi sağlanırken, ses yalıtımı da çevresel gürültü kirliliğini engelliyor. Bu özellikler, özellikle kapalı alanlarda yapılan faaliyetlerde konforlu ve sağlıklı bir ortam sunuyor.

8 milyon atış ömrü

Silah Atış Test Kabinleri, modüler yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor ve farklı lokasyonlarda hızlıca kurulabiliyor. Kabinler ayrıca, atış performansını analiz eden gelişmiş hedef sistemleri ve simülasyon yazılımlarıyla da entegre edilebiliyor.

Üretilen veya tamir edilen silahların test atışları için tasarlanan kabinlerden STS 127 ile farklı kalibredeki silahların çok küçük bir alanda test atışı yapılabiliyor.

9x19, 5,56x45, 7,62x39, 7,62x54 12,7x99 mm çapındaki normal ve eğitim mühimmatının tekli, yarı otomatik veya tam otomatik atışları için bu kabin kullanılabiliyor.

Kabinin ömrü, 9 mm kalibreli mermiler için 8 milyon, 7,62 ve 5,56 mm kalibreli mermiler için 4 milyon, 12.7 mm kalibreli mermiler için ise 2 milyon atışı buluyor.

Ayrıca, atış sonrası mermi kovanları toplanarak geri dönüşüm için değerlendirilebiliyor.

Yenilikçi mermi kapanı fark yaratıyor

DMA Savunma Silah Atış Test Sistemi Analiz Mühendisi Talha Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin dünyada bulunan temel çözümlerden farklı olarak çeşitli analiz ve simülasyon neticesinde elde edilen yenilikçi bir mermi kapanı içerdiğini söyledi.

Bu çözümün yapılan sayısal çalışmalarla sahada uyguladıkları deneysel verilerin uyuşmasından ortaya çıktığını dile getiren Altın, "Bu sayede sistemimizin hem ömrünü uzatmış oluyoruz hem de maliyet anlamında kazanç sağlamış oluyoruz. Sistemde yaptığımız analizler neticesinde sahaya yolladığımız verilerle birlikte ateşlenen çekirdeklerin kinetik enerjisini daha iyi bir şekilde sönümlüyoruz ve bu şekilde sistemimizin çelik malzeme mukavemetinden faydalanarak ömrünü uzatmış oluyoruz." diye konuştu.

Altın, çalışmalarını farklı mühimmat ve kalibrelerle çeşitlendireceklerini ifade etti.

DMA Savunma Genel Koordinatörü Yusuf Şahin de Silah Atış Test Sistemi'nin tamamen güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığını söyledi.

Şahin, "Güvenlik güçleri arızalanan cihazları ya da envantere yeni giren cihazları test etmek için atış alanlarına gidiyorlardı. Yaptığımız sistem, atış alanlarına gidişi ortadan kaldırmış oldu. Arızalanan silahlar belli bir noktada toplanarak bakım ve tamiratı yapıldıktan sonra atış alanına gitmek yerine bu sistemlere takılarak test edilebiliyor." dedi.