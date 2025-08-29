Yeni Nesil Kavşak Uygulamaları ile Depolama Alanı 5 Kat Artacak

1) BAKAN URALOĞLU: KAVŞAKLARIN UYGULANMASIYLA MEVCUT OLAN DEPOLAMA ALANINI 5 KAT ARTIRMIŞ OLACAĞIZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kavşaklardaki en önemli konu, dönen ve devam eden araçların depolama alanlardır. Bu kavşakların, uygulanmasıyla mevcut olan depolama alanını 5 kat artırmış olacağız. Bekleyen araçlar daha geniş bir depolama alanına sahip olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında sabah saatlerinde havayolu ile memleketi Trabzon'a geldi. Uraloğlu, Araklı ilçesinde bir restoranda gerçekleşen kahvaltı programında AK Parti Araklı ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Programın ardından Of Belediyesi'ni ziyaret eden Uraloğlu, ilçe esnafını gezerek sorunları ve talepleri dinledi. Bakan Uraloğlu'na Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve beraberindeki heyet eşlik etti. AK Parti Of İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu, Yomra ilçesi girişinde yapımı devam eden yeni nesil kavşak inşaatını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

'72 BİN ARAÇ TRAFİĞİ VAR'

Bakan Uraloğlu, kentteki yeni nesil kavşaklarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bugün Trabzon'da birkaç program yaptık. Programımızın bu bölümünde Yomra'nın batı girişinden olan kavşak noktasında bir düzenleme çalışmalarımız var. Yomra'nın Trabzon tarafından geldiğimizde batı girişinden olan kavşak noktasında düzenleme çalışmalarımız var. Daha öncesinde batı kesiminde Kaşüstü Mahallesi'ne yönelik yapmış olduğumuz bir alt geçit vardı. Genel anlamda oradaki trafiği ve hastane trafiğini rahatlatmıştı. Bu tarafa geldiğimizde trafik yoğunluğu devam ediyordu. Burada maksimum 72 bin trafik var. Bu ciddi bir trafik. Bu trafiği mevcut kavşakla, rotary kavşak dediğimiz kavşakla çözülmesinde sıkıntı var. Günün belli saatlerinde daha çok sıkışan ama genelinde de sıkışık bir kavşak vardı. Farklı seviyeli kavşak dediğimiz köprülü kavşaklar üzerinde kafa yorduk. Avantaj ve dezavantajlarını düşündük. Son zamanlarda uygulamaya başladığımız Trabzon'un Söğütlü Mahallesi'nde de yeni nesil kavşak uygulamasını başarılı şekilde hayat geçirdik" diye konuştu. 'ARAÇLARIN BEKLEME SÜRELERİNİ AZALTACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, yeni nesil kavşaklarla araçların bekleme sürelerinin azalacağını kaydederek, "Kavşaklardaki en önemli konu, dönen ve devam eden araçların depolama alanlardır. Bu kavşakların, uygulanmasıyla mevcut olan depolama alanını 5 kat artırmış olacağız. Bekleyen araçlar daha geniş bir depolama alanına sahip olacak. Işık yandığında fazla araç geçmiş olacak ki, şerit sayılarını da artırdık. Bazı yerlerde 1, bazı yerlerde 2 şerit olacak şekilde yaptık. Sinyalize kavşağımız ve döner kavşağımız 4 fazlıdır. 4 faz, araçların her seferinde durması demektir. Şimdi bunu sadece 2 faza indirmiş olduk. Dolayısıyla araçların bekleme sürelerini burada azaltmış olacağız. Geri dönüşleri de Yomra'nın içerisindeki ilk kavşaktan Trabzon'a geri dönüşleri vermiş olacağız. Onun haricindeki bütün ihtiyaçları bu kavşaktan karşılamış olacağız. Buradaki çalışmaya geçen ay başladık. Esasında burada trafik olmasa 15-20 günde yapabileceğimiz bir imalattı" dedi.

'SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ'

Yomra'daki yeni nesil kavşağın 10 gün içerisinde açılacağını belirten Uraloğlu, "Trafik altında çalışmanın zorluğu ve alternatif güzergahlarında olmaması sebebiyle çalışmaları trafiği aksatmamak için biraz daha zamana yayma zorunda kaldık. Kavşağın doğu tarafında asfaltı bitirdik diyebiliriz. Trabzon tarafında da altyapısını bitirdik. Sıcak asfalt çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Bugün 29 Ağustos, 10 gün civarında bu kavşağı bitirerek, inşallah bir aksilik olmazsa okullar açılmadan önce bu kavşağı bitirelim diye arkadaşlarımız bir program yaptı. İnşallah okullar açılmadan önce bitirmiş olacağız. Burayı genel anlamda rahatlatacağız. Bu kadar olmamakla beraber benzer yoğunluk Yomra'nın doğu girişinde var. Oraya da arkadaşlar kafa yoruyor. Netleştirdiğimiz zaman yine paylaşmış olacağız. Kavşak hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.