Yeni nesil bandroller tüketiciyi koruyor
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TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı.
TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kullanımına başladığı yeni nesil bandroller, yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte bandrollerden koruyor.
Dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemine sahip teknolojilerle üretilen yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. 17 Nisan 2020 tarihli 2419 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile sistemin daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla yeni nesil bandrollerin üretimi hakkındaki ihale süreci başlatıldı. En yüksek kamu faydasını elde edecek bir yaklaşımla gerçekleşen ihalenin sonucunda, darphaneye aktarılacak pay için en yüksek oran teklifi veren DMS firması ihaleyi almaya hak kazanıp, çalışmalara başladı.Yüksek güvenlikli yeni nesil bandrollerin üretildiği İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, ISO 14298 Yüksek Güvenlikli Baskı standartlarına uygun şekilde inşa edilen tesisin toplam 600 milyon TL yatırımla hayata geçirildiğini açıkladı.Yeni tesiste yeni nesil bandroller üretmeye başladıklarını anlatan Abdullah Yasir Şahin, "Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni nesil üstün teknoloji ile kopyalanan bandrollü üretim hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu anlamdaki vergi güvenliğini sağlamış olacak. Bandrollü ürün izleme sistemi ülkemizde içki ve tütün sektöründe üretilen ürünlerin vergi takibinin yapılması, sahte ve kaçak ürünlerin engellenmesi için 2007 yılından beri uygulanmaktadır. Tütün mamulleri, makaron yaprak, sigara kağıdı ve alkollü içeceklerde ürün izleme sistemi uygulanma genel tebliği gereğince müdürlük olarak bandrol ürün izleme sisteminin kurulumu, işletilmesi, bandrollerin basımı ve dağıtımı ile aktivite edilmesi sorumluluklarını aldık. Bunun yanı sıra uygulamaların sahada denetlenmesi, verilerin veri tabanına aktarılarak analizi, muhafazası gibi işleyişlerin sorumluluğunu üstlendik" diye konuştu.'DIŞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTULACAĞIZ'Şahin, 2007-2020 yılları arasında döviz kurlarındaki artış dikkate alındığında mürekkep ve güvenlikli kağıdın Türkiye'de üretilmediğini, ithal edildiğini ifade etti. 2020 yılında değişen döviz kurlarının ardından döviz cinsinden ortalama satış fiyatını geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapıldığını kaydeden Şahin şöyle devam etti: "Üretim tesislerindeki doğrulama üniteleri, baskı tesisi tamamen yenilendi. Ham madde dışında üretim araştırma geliştirme ve yazılım gibi diğer tüm çalışmalar tamamıyla Türk mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Çok kısa zaman içinde bandrol ve ithal ettiğimiz ürünlerin yerli ikamelerini de yine kendi ülkemizden temin edecek ve dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Bu yeni bandrol tasarımlı üretimin amacı sigara ve alkol ürünlerinde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın önlenmesi ve halk sağlığını ciddi tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılmasıdır. Yeni nesil bandroller banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle özel üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Çıplak gözle kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Eylül başında devreye alınacak mobil uygulama ile tüketiciler kendi cep telefonları ile bandrol üzerinden üretici kurum ve üretim tarihi gibi birçok farklı bilgiye erişebilirler. Bu sistemle rahatlıkla tüketicilerimizin her biri birer denetçi olabilecek."'YILLIK ORTALAMA 200-250 MİLYON TL EK GELİR'Yeni sistemin devlete kazanç olarak geri döneceğini açıklayan Abdullah Yasir Şahin, şöyle devam etti: "Darphane öncesi dönemde bandrol tedarik eden firma bandrollerini doğrudan üretici ve ithalatçılara satmaktaydı. Bu şekilde de devlete herhangi bir kazanç sağlanamıyordu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğuna geçmesiyle birlikte bandrol satışlarından yıllık ortalama 200-250 milyon TL ek gelir sağlanmakta ve yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılmaktadır. Sistem devletin ÖTV gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin güvenliğini sağlamaktadır. Yüksek güvenlikli kopyalanamaz bandroller Türkiye genelinde 20'den fazla şehirde yaklaşık 200 firmada dağıtılmaktadır. İlgili bandroller bu firmalar tarafından ürünlerine uygulanmakta, Gelir İdaresi'nde bulunan bilgi işlem merkezinde anlık olarak üretilmektedir. Yüklenici firmamız 400'den fazla üretim hattında bulunan bu doğrulama ünitelerinin 7 gün 24 saat çalışmasını, bakım onarımını sağlamaktadır."Yeni nesil bandrollerin çok kısa zamanda büyük fedakarlıkla hayata geçirildiğini dile getiren Şahin, 12 ay önce kurulan sistemin Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin gücünü göstermek açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti. Şahin, dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.