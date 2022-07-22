Yeni nesil bandroller tüketiciyi koruyor

TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretilen yeni nesil bandrol dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kullanımına başladığı yeni nesil bandroller, yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte bandrollerden koruyor.

Dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemine sahip teknolojilerle üretilen yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. 17 Nisan 2020 tarihli 2419 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile sistemin daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla yeni nesil bandrollerin üretimi hakkındaki ihale süreci başlatıldı. En yüksek kamu faydasını elde edecek bir yaklaşımla gerçekleşen ihalenin sonucunda, darphaneye aktarılacak pay için en yüksek oran teklifi veren DMS firması ihaleyi almaya hak kazanıp, çalışmalara başladı.