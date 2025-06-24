Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'den Trump'a Teşekkür Mesajı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Trump'a İran konusundaki kararlı eylemi için tebrik mesajı gönderdi. Rutte, bu eylemin kimsenin cesaret edemeyeceği bir adım olduğunu vurguladı.

NEW NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj atarak, İran konusundaki "kararlı eylemi" için tebrik etti ve "Buna kimse cesaret edemezdi." ifadesini kullandı.

Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak için Lahey'e giderken, Truth Social sosyal medya hesabından, Rutte'nin kendisine attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajlarda, Rutte'nin, "İran konusunda kararlı eylemin için tebrik ve teşekkür ederim. Bu kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvenli kılan gerçekten olağanüstü bir eylemdi." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın şu an Lahey'de diğer "büyük bir başarıya" doğru uçtuğunu belirten Rutte, ayrıca "kolay olmasa da" NATO üyelerinin yüzde 5 katkı için imza attığı bilgisini paylaştı.

Rutte'nin, "Donald, Amerika, Avrupa ve dünya için bizi çok ama çok önemli bir noktaya getirdin. Hiçbir Amerikan başkanının on yıllardır başaramadığı büyük bir işi başaracaksın. Avrupa, olması gerektiği gibi çok büyük ödeme yapacak ve bu senin zaferin olacak." ifadelerini yazdığı görüldü.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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