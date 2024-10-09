Yeni Mezun Sanatçılar BASE 8. Edisyonu ile Sanatseverlerle Buluşuyor

Yeni mezun sanatçıların yapıtlarını sanatseverlerle buluşturan BASE'in 8. edisyonu, 27 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleşecek.

BASE'den yapılan açıklamaya göre, The Ritz-Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta düzenlenecek etkinlik, 33 şehir ve 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçıyı bir araya getirecek.

Etkinlikte, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor.

Yeni mezun sanatçıların üretme motivasyonlarını desteklemek, sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileriyle diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenlenen etkinlik, yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını sanatseverlere sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Derya Yücel, bu yıl "Sanat ne yapar?" sorusunu etkinliğin odağına aldığını belirterek, "8 yıldır bireyleri, düşünceleri, tavırları ve formları sanatın ortak grameri ile birbirine bağlayan BASE bu yıl, 'Sanat ne yapar?' diye soruyor. Çok katmanlı fikirlere kapı açabilecek bu soru, bize yalnızca sanatla ilişkili değil genç sanatçıların yaşama, dünyaya, insanlara, doğaya, geleceğe nasıl baktıklarıyla ilişkili bir veri sunuyor. Bugün sanatın anlamı, işlevi, gerekliliği ve insan üzerinde yarattığı etkilerin farklı tanımları mümkün. Belki de sanat, yalnızca ne yapıyorsa odur." ifadelerini kullandı.

Seçici kurulunda Ari Meşulam, Bahar Kızgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil'in yer aldığı etkinlik, ücretsiz ziyaret edilebilecek.