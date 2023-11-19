"Yeni Metin Tiyatro Festivali 12" 24 Kasım'da başlayacak

GalataPerform tarafından 2012'den bu yana düzenlenen ve yeni oyun yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan "Yeni Metin Tiyatro Festivali" bu yıl 12. kez, 24 Kasım - 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

GalataPerform tarafından 2012'den bu yana düzenlenen ve yeni oyun yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan "Yeni Metin Tiyatro Festivali" bu yıl 12. kez, 24 Kasım - 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

Bu sene festival "Sınırlar Ötesi Tiyatro" konseptiyle Türk yazar ve yönetmenlerle yurt dışından gelen sanatçıları bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Müdürlüğünün desteklediği festivalin partnerleri arasında Danimarka Konsolosluğu ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye, Norveç Büyükelçiliği, İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Sanat Konseyi, British Council ve Portekiz Camoes Enstitüsü yer alıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Visit İstanbul platformu da festivalin destekçileri arasında yer alıyor.

Festivale oyun yazarlarının yeni metinlerinin oyun okumalarını sahnelemek üzere dahil olan ve kapılarını açan Beyoğlu sahneleri içerisinde ise Asmalı Sahne, Bahçe Galata, BeReZe Gösteri Evi, Kumbaracı50, Taksim Ara Sahne ve Tatavla Sahne var.

Festivalin bu yılki teması "gerçek"

Festivalin bu yılki teması "gerçek" olarak belirlendi. Festival kapsamında oyunlar, oyun okumaları, atölyeler, söyleşiler, panel ve performanslar DasDas, Hope Alkazar, Akbank Sanat, Postane Galata, Vacilando Cafe, Bahçe Galata, Balat Monologlar Müzesi, Kadir Has Üniversitesi, Asmalı Sahne, BeReZe Gösteri Evi, Kumbaracı50, Bahçeşehir Üniversitesi BAU Pera Sahnesi, Taksim Ara Sahne, Tatavla Sahne ve Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

Her sene yeni metin atölyelerinden çıkan yeni yazarların oyun okumaları ve söyleşileri bu sene de programın odağında yer alıyor. Atölyeler kapsamında "gerçek" temasıyla yazılan oyunlardan seçilen yazarlar arasında Ülkünur Aslan, Doğukan Korkmaz, Mehmet Salih, Deniz Sevilay Bulut, Sena Işıldar ve Gülperi Karademir yer alıyor.

Her sene festival için seçilen metinler arasından belirlenen "Senenin Oyunu Ödülü" bu yıl genç yazar ve oyuncu Serkan Nejdet Sadıkoğlu'nun yazdığı "Yangın Yeri" adlı oyuna verilecek. Akbank Sanat Sahnesinde Ayşe Draz'ın yönettiği oyun okumasının ertesinde yazara ödülü takdim edilecek. Senenin Oyunu okuması ve ödülünü Free Stage PPA yapımı destekliyor.

Açılış "Can I Live" filmiyle 24 Kasım'da

"Yeni Metin Tiyatro Festivali 12", Simon McBurney'nin Genel Sanat Yönetmeni olduğu dünyaca ünlü tiyatro Theatre Complicite'nin iklim kriziyle ilgili oyunu "Can I Live" (Yaşayabilir Miyim?) film gösterimiyle 24 Kasım'da açılacak. Hikayesini sözlü anlatım, rap, tiyatro, animasyon ve bilimsel gerçeklerle dokuyan Fehinti Balogun'un iklim felaketiyle ilgili performansını içeren dijital oyunun film gösterimi sonrasında Ferdi Çetin moderatörlüğünde Postane Galata'da konuyla ilgili bir sohbet gerçekleştirilecek.

Festivalin buluşma noktası Vacilando Cafe'de, "Yeni Metin Festivali 10" kapsamında okuması yapılan ve Habitus kitabevinden basılan "Turizm" oyununun yazarı Tiago Correia'nın katılımıyla hem imza günü ve kitap tanıtımı yapılacak hem de Porto'nun "A Turma Tiyatrosu" ile GalataPerform arasında gerçekleşen Yazar Misafir Programı kapsamında gelen oyuncu ve yazar Antonio Parra ve Tiago Correia ile söyleşi yapılacak.

Yeni Metin Tiyatro Festivali'nde kimi etkinlikler biletli, kimi etkinlikler de ücretsiz olarak düzenlenecek.

Tüm program "tiyatrolar.com" üzerinden takip edilebiliyor, ayrıca festivalle ilgili bilgilere "galataperform.com" ve GalataPerform sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.