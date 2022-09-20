Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı Güncel Haberler Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 7. haftasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 7. haftasında yapacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da oyuncular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde idman yaptı. Oyuncular antrenmanda ısınma ve çeşitli çalışmalarla maç hazırlıklarına başladı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Güncel Haberler

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