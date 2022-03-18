Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, 19 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Malatyaspor bu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Altay yenilgisi sonrası ligde kalma şansını zora sokan sarı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçında mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.

İki ekip şuan kadar 9 kez karşı karşıya geldi bu maçlarda Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken Kasımpaşa rakibine karşı 4 kez kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder-İHA)

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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