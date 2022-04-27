Kırşehir'de Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi belediyeye devredildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kırşehir'de yapımı tamamlanan Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin belediyeye devredildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, devir için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Protokol ile yer altı kaynaklarından temin edilen suyun arıtılarak Kırşehir halkına verileceği vurgulanan açıklamada, DSİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı teknik heyeti tarafından yapılan inceleme sonrasında devir işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemize devri gerçekleşen tesis kapsamında paket arıtma, idari bina, jeneratör binası, dekantör binası, membran binası, havalandırma binası, fosseptik yapısı, teknik galeri, bekçi ve tesis giriş kapısı, tesis çevre duvarı ve tel çit imalatları tamamlanmış durumda. Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve Kırşehirli hemşerilerimizin tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarımız da aralıksız bir şekilde sürmektedir. Amacımız Kırşehirli hemşerilerimize kireçsiz ve en kaliteli suyu vermektir."

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