Yeni Küresel Liderlik Modeli Önerildi

JOHANNESBURG, 14 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Çin-Afrika Ortaklık Konferansı'nda, "Ortaklaşa Yeni Bir Küresel Liderlik Modeli İnşa Etmek: Daha Adil ve Rasyonel Bir Küresel Yönetişim Sistemi İçin Birlikte Çalışmak" başlıklı bir rapor yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan raporda uluslararası toplumun acilen "yeni bir küresel liderlik modeline" ihtiyacı olduğu belirtildi. Raporda önerilen yeni küresel liderlik modelinin, tek bir ülke, blok veya uluslararası kuruluştan kaynaklanmaması, aksine uluslararası toplumun küresel zorluklara aktif olarak yanıt vermek üzere oluşturduğu bir sinerjiye dayanan çok taraflı bir liderlik biçimini temsil etmesi gerektiği ifade edildi.

Barışın sağlanamaması, kalkınmadaki dengesizlikler ve medeniyetler arası anlaşmazlıkların dünyanın günümüzde küresel liderlik açığı ile karşı karşıya olduğunun açık göstergeleri olduğuna dikkat çekilen raporda bu açığı gidermek üzere ortaklaşa "yeni bir küresel liderlik" inşa etmenin temel stratejisinin, ortaklaşa var olma mantığıyla hegemonyanın mantığını aşmakta yattığı kaydedildi.

Yeni küresel liderliğin inşası için dört temel yol öneren raporda bu yollar, ortak insani değerlerin pusula olarak alınması, Çin'in önerdiği dört küresel inisiyatifin sistematik yol haritası olarak benimsenmesi, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin dönüşümün yönü olarak teşvik edilmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının geleceğe yönelik vizyon olarak benimsenmesi şeklinde ifade edildi.

Rapor, Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Lü Yansong tarafından forumda yayımlandı. Perşembe-cuma günlerinde düzenlenen etkinlik, küresel yönetişimin güçlendirilmesi ve Çin-Afrika işbirliğinin derinleştirilmesine odaklanıyor.

Çin ve 41 Afrika ülkesinin yanı sıra Afrika Birliği ülkelerinden 160'tan fazla medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve hükümet kurumundan ve diğer kurumlardan 200'den fazla temsilci, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde "Küresel Yönetişim Reformu: Çin-Afrika İşbirliği İçin Yeni Roller ve Vizyonlar" teması çerçevesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.