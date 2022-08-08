Yeni KPSS tarihi belli oldu ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön... ÖSYM tarafından, 2022- Kpss Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının ise 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Eylül KPSS Güncel Haberler

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