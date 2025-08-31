Yeni Konya-Antalya Kara Yolunda Kaza: İki Yaralı
Yeni Konya-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil tarlaya devrildi. S.Ç.G. ve yolcu A.B.G. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Yeni Konya- Antalya kara yolunda otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ç.G. idaresindeki otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gembos Ovası yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.B.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel