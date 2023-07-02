Yeni Konya- Antalya kara yolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

KONYA - Yeni Konya- Antalya kara yolunda Kurban Bayramı tatilinin son bulmasıyla tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilini Antalya sahillerinde değerlendiren tatilciler dönüş yoluna çıktı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu kara yolunun bazı kesimlerinde adeta çileye dönüştü. Demirkapı Tüneli'nin tamamlanması sonrasında hizmete açılan ve Konya ile Antalya'ya daha kısa mesafeden ulaşım sağladığı belirtilen Beyşehir, Derebucak, Taşağıl Serik güzergahlı Yeni Konya Antalya kara yolunu tercih eden tatilcilerin dönüş yolculuğu bugün de devam etti. Cuma gününden itibaren Yeni Konya Antalya kara yolunda yoğunluk oluşmasına yol açan tatilciler tatilin son gününde de güzergahta araç yoğunluğu oluşturdu. Özellikle Antalya'dan Konya ve Anadolu'nun diğer şehirlerine seyahat eden tatilciler, Beyşehir ilçe merkezi girişinde yeni açılan çevre yolunu kullanmak yerine şehir merkezi istikametine yönelince kent trafiğinde olumsuzluklar yaşandı. Çevre yoluna giren bazı araçların geri geri giderek istikametini ilçe merkezi yönüne çevirmesi de kara yolu üzerinde tehlikeli anlar yaşanmasına yol açtı. Karaburun Plajı'ndan dönüş yapan araçların da eklenmesiyle ilçe merkezindeki trafik aksadı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

(ARÖ-FÇ-FM-