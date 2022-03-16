Yeni Kocaeli Kart Merkezinin yapımına başlandı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'de yaşayan ve konforlu bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, Kocaeli Kart ile ilgili tüm işlemlerini Kocaeli Kart ofislerinde yapıyor. Şu an fuar içerisinde vatandaşlara hizmet veren Kocaeli Kart Merkez Ofisi, Mimar Sinan Yaya Üst Geçidinin güney tarafındaki (sahil tarafı) köprünün alt kısmına taşınacak. Yeni merkez ofisi için çalışmalara başlandı.

TEMEL ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Yeni Kocaeli Kart Merkez Ofisi yapımı kapsamında çelik taşıyıcıların montajı için zeminde çalışmalara başlandı. Kısa süre sonra temel betonun döküleceği iş sahasında sırasıyla çelik imalat işleri, çatı ve diğer ince işçilikler yapılacak. Merkez ofis içerisinde satış görevlilerinin kısmı, kart aktarım odası, kayıp eşya odası, şef odası, depo, çay ocağı, tuvalet ve diğer birçok oda bulunacak.

TEK KATLI OLARAK İNŞA EDİLECEK

Kocaeli Fuarı içerisindeki Kocaeli Kart Ofisi, bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmeti vatandaşlara veriyor. Yoğun dönemlerde vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi'nin güney tarafındaki köprü altındaki alana 113 metrekare genişliğe sahip Kocaeli Kart Merkez Ofisi inşa ediyor. 180 takvim gününde tamamlanması planlanan yapı, çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilecek.

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