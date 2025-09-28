Haberler

Yeni Keşif: Tüylü Kekreçiçeği Türkiye Florasına Katıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küre Dağları Milli Parkı'nda keşfedilen 'Tüylü Kekreçiçeği'nin Türkiye florasına kaydedildiğini açıkladı. Bakan, bu bitkinin Anadolu'nun zengin biodiversitesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küre Dağları Milli Parkı'nda yürütülen floristik çalışmalar kapsamında keşfedilen 'Tüylü Kekreçiçeği'nin Türkiye florasına kaydedildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun En'leri arasına yeni bir keşif: Tüylü Kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
