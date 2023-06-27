YENİ KALPLE İLK BAYRAMI

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Karatepe ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Muhammet'e, 2022'nin başlarında, henüz 16 yaşındayken kalp yetmezliği teşhisi kondu. Hastalık hızla ilerledi ve durumu kötüleşen Muhammet Karatepe, Düzce ve İstanbul'da pek çok hastanede tedavi gördü. Aylarca yoğun bakımın birinden çıkıp diğerine yatırıldı. İlaç tedavileri yanıt vermemeye başlayıp kalp nakli gerektiği anlaşılınca, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, Eylül 2022'de hastaneye yatırıldı ve organ bekleme listesine alındı. Başhekim ve Organ Nakli Bölüm Başkanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibinin yoğun bakımda tedavi altına aldığı Muhammet'in birkaç hafta sonra aniden kalbi durdu ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hızlıca ameliyata alınan Muhammet, geçici süreyle kalp destek cihazı ECMO'ya bağlandı. Uygun kalp çıkana kadar hayatta kalmasını sağlaması için de yapay kalp cihazı takılması gerekiyordu. Ertesi gün tekrar ameliyata alındı ve ECMO çıkarıldı, sol kalp cihazı denilen yapay kalp cihazı takıldı. Fakat ameliyatın sonlarına doğru bu kez de sağ kalbinde yetmezlik gelişti. Muhammet, bu kez de sağ kalbi için ECMO'ya bağlandı. Sol kalp tarafında yapay kalp cihazı, sağ kalp tarafında ECMO ile yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi verdi. Sağ kalp fonksiyonları kısmen toparlayınca, ECMO'dan ayrılan Muhammet, uygun organ çıkana kadar çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalbiyle servise alındı.

HEM YAPAY KALP CİHAZI, HEM KALP PİLİ İLE ORGAN BEKLEDİ

"BU KADAR BADİRE ATLATIP HAYATA TUTUNMASI MUCİZE"

"O 6 AY BOYUNCA, ONUN KALBİ GİBİYDİM"

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

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