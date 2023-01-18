Yeni Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı: Çin Ekonomisinin 2023 Görünümü Olumlu

Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkan Yardımcısı Leslie Maasdorp, ilk iki çeyrekteki olası "inişli çıkışlı döneme" rağmen, Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında tüketimin yön verdiği güçlü bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu ketindeki Fanchang Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde işçiler yeni enerjili elektrikli süpürme makinesi üreten bir atölyede çalışıyor, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Benxiang/Xinhua)

Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkan Yardımcısı Leslie Maasdorp, ilk iki çeyrekteki olası "inişli çıkışlı döneme" rağmen, Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında tüketimin yön verdiği güçlü bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.

DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkan Yardımcısı Leslie Maasdorp, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin 2023 yılında güçlü bir büyümeye doğru ilerlediğini söyledi.

Maasdorp, Xinhua ile yaptığı röportajda, Çin'in yakın zamanda Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararının ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ve bunun da tüketim gibi ekonominin diğer yönleri üzerinde bir kartopu etkisi yaratacağını belirtti.

Maasdorp, birinci ve muhtemelen ikinci çeyrekteki olası "inişli çıkışlı döneme" rağmen, Çin ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında tüketimin yön verdiği güçlü bir büyüme kaydedeceğini öngördü.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taizhou kentindeki Taizhou Limanı'nın uluslararası konteyner terminalinde kamyonlar konteyner taşıyor, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Tang Dehong/Xinhua)

Maasdorp, Çin'in Kovid politikalarını optimize etmesinin "hem Çin hem de dünya ekonomisi için olumlu bir etkisi" olacağını söyledi. Birçok banka, 2023 için Çin büyümesinin daha öncesinde tahmin edilenden çok daha yüksek olacağını şimdiden tahmin etti.

Maasdorp, artan tüketim ve artan yatırımcı güveninin, tüketimde bir toparlanmaya ve daha güçlü bir ekonomik büyümeye yol açacağını söyledi.

NDB Başkan Yardımcısı, yaklaşık 18 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olan Çin'in küresel ekonominin toparlanmasında önemli bir rolü olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Salı günü yayınlanan verilere göre, 2022'de Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüyerek 121,0207 trilyon yuan (18 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinde araçlar Jianguo Yolu'nda ilerliyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in büyümesi aynı zamanda küresel büyümeye de yön veriyor.

Maasdorp, "Çin tüketimindeki bir toparlanmanın küresel ekonomi için çok olumlu bir yan etkisi olacak" dedi.

Çin'deki büyüme alanları arasında turizm ve yeşil endüstrilerin yer aldığını belirten Maasdorp, "Çin, yeşil enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve pil depolamada en büyük yatırımcılardan biri. Bunlar hızlı büyüyen sektörler. ve bu sektörlerde artan yeni yatırımlarla, küresel büyümeye de çok olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

Maasdorp, "Çin'in iklim gündeminde oynayacağı çok önemli bir rolün olduğunu herkes kabul ediyor" diye ekledi.

Pek çok ekonomist, Çinli şirketlerin üretimlerini pandemi öncesi seviyelere çıkarmasıyla ticaret akışlarının canlanacağını ve tedarik zincirlerinin eski haline döneceğini umduğunu ifade etti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi'nde düzenlenen 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nı ziyaret edenler, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Maasdorp, Çin'in çok taraflı işbirliğini ilerletmede kritik bir role sahip olduğunu söyledi.

NDB Başkan Yardımcısı, "Çok taraflı işbirliği olmadan uluslararası zorluklarla gerçekten başa çıkmazsınız... Kovid'den öğrenebileceğimiz tek olumlu dersin birbirimize bağlı olduğumuz olduğuna inanıyorum" dedi.

Maasdorp, Çin'in mutlak yoksulluğu başarıyla ortadan kaldırmasının "insanlığın en büyük başarılarından biri" olduğunu da sözlerine ekledi.

Merkezi Shanghai'da bulunan NDB, gelişmekte olan ülkelerden oluşan BRICS grubu (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) tarafından 2015 yılında kurulmuş bir kredi kuruluşu. NDB, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma için kaynakları harekete geçiren küresel bir kalkınma bankası olmayı hedefliyor.