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Yeni Kaledonya'da Okul Kundaklama ve Yağmalama Olayları

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da iki okul kundaklandı, bir okul yağmalandı. Ada'da şiddet olayları devam ederken, Belediye Başkanı Sonia Lagarde son gelişmeleri anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Kongre'yi toplamaması çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da iki okul kundaklandı, bir okul yağmalandı.

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları devam ederken, başkent Noumea'nın Belediye Başkanı Sonia Lagarde konuk olduğu BFMTV kanalında Ada'daki son gelişmeleri anlattı.

Lagarde, Noumea'da gecenin sakin geçmediğine işaret ederek, Ada'da iki okulun kundaklandığını ve bir okulun yağmalandığını belirtti.

Büyük bir iş yeri ile bir otomobil bayisinde 300 aracın kundaklandığını aktaran Lagarde, Ada'ya gelecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Kongre'yi toplamaması çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün Yeni Kaledonya'ya yönelik benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi.

Ciddi hasarlara sebebiyet verilmeden durdurulan saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya menşeli olduğu aktarıldı.

Süreç

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmen sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için, Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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