Üye Girişi
Haberler

Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlıları Macron'un Diyalog Misyonunu Reddetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisi, Ada'daki polis şiddeti devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu diyalog misyonuyla görüşmek istemediğini bildirdi.

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisi, Ada'daki polis şiddeti devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu diyalog misyonuyla görüşmek istemediğini bildirdi.

Kaledonya Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız devletinin dünyanın gözleri önünde Yeni Kaledonya'da "kaos" ve "kargaşa" çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına rağmen Fransız polisi ve askerinin Ada'da baskıyı sürdürdüğü belirtildi.

Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı Ada'da 13 Mayıs'tan bu yana yaşanan olaylarda 500 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, çok sayıda Yeni Kaledonyalının Fransa'daki hapishanelere içler acısı koşullarda nakledildiği kaydedildi.

Ada'daki Camp-Est Hapishanesindeki koşulların korkunç olduğu ve başkent Noumea'nın güney mahallelerinde silahların serbestçe dolaştığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki olayları "basit şehir ayaklanmaları" gibi ele aldığı için bölgedeki durumun tüm halkı kaygılandırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Fransız devletinin Ada'daki durumu "şiddet" kullanarak çözmeye çalıştığı anlatılan açıklamada, Fransa, kendisini destekleyen milislerin Yeni Kaledonya'da yaptıklarının üstünü örtmekle suçlandı.

Açıklamada, tartışmalı anayasal reform girişiminden vazgeçilmesi istenirken, Kaledonya Birliği yetkililerinin mevcut koşullar altında Macron'un kurduğu diyalog misyonuyla görüşmek istemediği belirtildi.

"Macron yönetimi, sağır olmanın yanı sıra durumu sömürgeci uygulamalarla daha da kötüleştiriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Ada'da sükunete varılması için Macron'dan gerilimi azaltması talep edildi.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Macron, diyalog misyonu kurmak için 23 Mayıs'ta Ada'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emmanuel Macron Yeni Kaledonya Fransa Politika Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title