Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlıları Macron'un Diyalog Misyonunu Reddetti

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisi, Ada'daki polis şiddeti devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu diyalog misyonuyla görüşmek istemediğini bildirdi.

Kaledonya Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız devletinin dünyanın gözleri önünde Yeni Kaledonya'da "kaos" ve "kargaşa" çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına rağmen Fransız polisi ve askerinin Ada'da baskıyı sürdürdüğü belirtildi.

Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı Ada'da 13 Mayıs'tan bu yana yaşanan olaylarda 500 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, çok sayıda Yeni Kaledonyalının Fransa'daki hapishanelere içler acısı koşullarda nakledildiği kaydedildi.

Ada'daki Camp-Est Hapishanesindeki koşulların korkunç olduğu ve başkent Noumea'nın güney mahallelerinde silahların serbestçe dolaştığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki olayları "basit şehir ayaklanmaları" gibi ele aldığı için bölgedeki durumun tüm halkı kaygılandırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Fransız devletinin Ada'daki durumu "şiddet" kullanarak çözmeye çalıştığı anlatılan açıklamada, Fransa, kendisini destekleyen milislerin Yeni Kaledonya'da yaptıklarının üstünü örtmekle suçlandı.

Açıklamada, tartışmalı anayasal reform girişiminden vazgeçilmesi istenirken, Kaledonya Birliği yetkililerinin mevcut koşullar altında Macron'un kurduğu diyalog misyonuyla görüşmek istemediği belirtildi.

"Macron yönetimi, sağır olmanın yanı sıra durumu sömürgeci uygulamalarla daha da kötüleştiriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Ada'da sükunete varılması için Macron'dan gerilimi azaltması talep edildi.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Macron, diyalog misyonu kurmak için 23 Mayıs'ta Ada'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.